30.03.2020 (18:28)

Учение Севастопольской бригады завершилось в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино завершились батальонно-тактические учения с отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригадой Западного военного округа.

В рамках учений военнослужащие в двухстороннем порядке отработали действия в наступлении и обороне, на открытых участках местности и в населенном пункте. Главными задачами учений стало добиться слаженного взаимодействия подразделений в условиях приближенным к боевым и повысить навыки стрельбы из стрелкового оружия мотострелковых подразделений. В учениях приняли участие танки, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

Всего в батальонно-тактических учениях было задействовано свыше 170 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной мотострелковой бригады ЗВО.

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