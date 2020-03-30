30.03.2020 (18:21)
Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 200 боевых стрельб артиллерии за этот год
Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Московской и Нижегородской областях за 2020 год обеспечили более 200 боевых стрельб артиллеристов.
Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой более 30 учений разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа осуществлялась по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».
На сегодняшний день топографы обеспечивают проведение артиллерийских стрельб из закрытых боевых позиций в Нижегородской области в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО.