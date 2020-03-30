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30.03.2020 (18:21)

Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 200 боевых стрельб артиллерии за этот год

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Московской и Нижегородской областях за 2020 год обеспечили более 200 боевых стрельб артиллеристов.

Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой более 30 учений разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа осуществлялась по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».

На сегодняшний день топографы обеспечивают проведение артиллерийских стрельб из закрытых боевых позиций в Нижегородской области в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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