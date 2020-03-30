30.03.2020 (17:57)
Танкисты Балтийского флота провели учебные стрельбы в Калининградской области
Танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота провели занятие по вождению техники и выполнили учебные контрольные стрельбы на полигоне в Калининградской области.
В ходе мероприятия по боевой подготовке свои профессиональные навыки совершенствовали более 100 военнослужащих танкового подразделения. В занятии были задействованы около 30 танков Т-72Б3.
Также на полигоне с военнослужащими были проведены занятия по радиационной, химической и биологической защите.
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