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30.03.2020 (17:57)

Танкисты Балтийского флота провели учебные стрельбы в Калининградской области

Танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота провели занятие по вождению техники и выполнили учебные контрольные стрельбы на полигоне в Калининградской области.

В ходе мероприятия по боевой подготовке свои профессиональные навыки совершенствовали более 100 военнослужащих танкового подразделения. В занятии были задействованы около 30 танков Т-72Б3.

Также на полигоне с военнослужащими были проведены занятия по радиационной, химической и биологической защите.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Танковые войска , Танки
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