30.03.2020 (16:49)

В ЦВО приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения к Дню Победы

Кадеты и юнармейцы под контролем военных комиссариатов Центрального военного округа (ЦВО) приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения к Дню Победы.

«Около 300 объектов, находящихся на территории Сибири, Урала и Поволжья, будут тщательно подготовлены к Дню Победы. Наибольший объем работ предстоит в апреле, после схода снега. Необходимо будет почистить и покрасить памятники, ликвидировать повреждения, побелить их и укрепить", - рассказал помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов.

Аналогичные работы будет проводиться силами российских военнослужащих в Таджикистане и Киргизии.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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