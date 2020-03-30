30.03.2020 (16:00)
Юнармия путешествует по стране, не выходя из дома
В начале недели Юнармия отправилась в онлайн-туры. Участники движения заглянули в город Абинск, потом направились в сибирское Бородино. Ну и, наконец, узнали почему жители города Агрыз засыпают под стук колес.
Цель таких виртуальных путешествий, пояснил лидер Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко, не только в том, чтобы отвлечь ребят от карантина, но и рассказать об интересных местах России, имеющих историческое, культурное и стратегическое значение.
«Мы ставили задачу не только поведать легенды о том или ином городе, показать его достопримечательности, мы хотим привлечь внимание детей к истории своего края. Каждый уголок России, каждый его населенный пункт, как пазл, из которого складывается бесценная картина», — пояснил Роман Романенко.
Проект появился очень вовремя, отметил юнармеец Геннадий Беспалов. Он не пропустил ни одной серии и уже определился, куда поедет с палаткой на летних каникулах.
«Мы не ожидали такого всплеска интереса к онлайн-турам у юнармейцев. Возможно секрет успеха еще и в том, что мы показываем города, о которых ребята слышат впервые. Многие бывали в Великом Новгороде или Казани, но не все заглядывали в Боровичи или Абинск», — подчеркнул Роман Романенко.
Впереди онлайн-пилигримов ждет поход в туристическую Мекку Горного Алтая, круиз в город, приглянувшийся Нобелю, и путешествие в «предсердие Москвы».