30.03.2020 (16:40)

Московские юнармейцы присоединились к творческой группе анимационного проекта «Стражи»

Столичные юнармейцы присоединились к творческой группе анимационного проекта «Стражи». Ребята в онлайн-режиме обсудили сценарии, отсмотрели готовый материал и поделились своими размышлениями на тему будущего триллера, который уже обещает стать хитом кинопроката. У «Стражей» для этого есть все: лихо закрученный сценарий, уникальные компьютерные технологии, команда профессионалов, потенциальные звезды на озвучке. И главное — герои с живым объемным характером, прототипами которых стали сами юнармейцы. По мнению автора и продюсера «Стражей» Олега Роя, это — непременное условие. Иначе, зрители увидят на экране яркие, динамичные, но при этом бездушные картинки.

«Компьютер дает нам массу возможностей. Но только человек способен вселить душу в героя. Сделать его не идеальным, а жизненным. Вот как раз ребята нас здорово здесь направляют. Именно по их рекомендациям мы нашли точные образы «Стражей». Каждого персонажа по мере готовности «прогоняли» через социальные сети Юнармии, а подростки за них активно голосовали. Мы вызвали у них целую дискуссию, итогом которой стал набор основных действующих лиц», — пояснил Олег Рой.

Так, одну из участниц «великолепной четверки» — Марусю — юнармейцы захотели видеть блондинкой. А в экипировке Вари ребята предложили использовать плащ-палатку, известную еще со времен Великой Отечественной. Что касается роботов, которые есть у каждого «Стража», то здесь разработчики превзошли сами себя. Потрудились настолько кропотливо, что один из вариантов — киборга Арию — можно запускать в промышленное производство. Эта машина способна существовать уже не в виртуальной, а повседневной реальности.

«Мы сами не ожидали, что Ария получится такой настоящей. Хоть завтра — в серию. Вот, что значит работа над мультфильмом. Она не только вызывает огромное количество эмоций, но и вдохновляет на великие дела», — рассказал директор студии Вячеслав Великоредчанин.

Великими делами занялись и юнармейцы. Оценив набор героев, ребята решили, что мультфильму категорически не хватает отрицательных персонажей. Не раздумывая, мальчишки и девчонки принялись за работу. Так на бумаге появились существа, способные доставить человечеству массу проблем. Кто-то представляет абсолютное зло в виде одноглазых, одноруких, одноногих чудовищ ростом с дерево. У кого-то — это вампиры и оборотни. Были и те, кто придумал любопытных товарищей — на лицо ужасных и добрых внутри.

«Мне кажется злодеи в мультфильмах — не могут быть однозначными. Они харизматичные и притягательные. Только с их помощью зритель может оценить действительно важные вещи: дружбу, взаимопомощь, самоотдачу. Мне бы хотелось, чтобы в «Стражах» все тоже было вариативно. Например, чтобы антигерои перевоспитались и перешли на сторону добра», — поделился впечатлениями юнармеец Илья Ежков.

Всех персонажей тут же отправили в виртуальный мир. Профессионалы превратили придуманное юнармейцами «существо» в готовый 3D-объект. А потом, сравнили его с роботом Арией. Получилось объемно и наглядно. Следующим шагом будет обсуждение сценария. По этому поводу у ребят тоже есть мысли.

«Стражей» нельзя назвать абсолютно «безопасным» мультфильмом. То есть он сделан не только и не столько для развлечения. Наш проект поднимает сложные с точки зрения психологии вопросы. Он учит, развивает, обучает, заставляет думать и анализировать. Мы хотим, чтобы каждая серия была мотивацией к тому, чтобы ребенок взял в руки книгу. Ну или полез в Интернет. Именно поэтому сделали ставку на оригинальную сюжетную линию. Не ошибусь, если скажу, что прежде такого не делал никто», — рассказал лидер Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

Осталось ждать недолго. Трейлер «Стражей» авторы презентуют в конце апреля. В большое путешествие зрители отправятся в конце 2020 года. Именно на это время назначена премьера сериала.

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