30.03.2020 (16:30)

Юнармия запускает Всероссийский чемпионат по компьютерным дисциплинам

Юнармейцы готовятся к «КиберВесне» – онлайн чемпионату по компьютерным играм. «КиберВесна» проводится совместно с Ассоциацией компьютерного спорта. Масштабный турнир пройдет со 2 по 21 апреля и объединит юнармейские команды со всей страны.

Организаторы обещают максимально широкий список дисциплин. Причем как для пользователей персонального компьютера, так и для владельцев мобильных устройств.«Ситуация с карантином проверила нашу готовность работать дистанционно. Это, конечно, не застало нас врасплох, но потребовало еще больше усилий и внимания, потому что у подростков различные увлечения и вкусы. Мы продолжаем творческий флешмоб в соцсетях, когда юнармейцы читают стихи поэтов-фронтовиков. Не так давно запустили челлендж «Юнармейский вызов» и виртуальные экскурсии по историческим местам. Теперь наступило время «КиберВесны», которая, уверен, подарит немало жарких и захватывающих поединков», – отметил начальник Главного штаба Юнармии летчик-космонавт Роман Романенко.

К слову, в соцсетях в комментариях под постом о «КиберВесне» идет бурное обсуждение предстоящего чемпионата. Юнармейцы делятся своими достижениями и рассказывают о любимых дисциплинах, исходя из чего формируются команды. В составе одной команды могут оказаться игроки из разных регионов и городов.

Игры чемпионата пройдут в будние дни на платформе PVP.GG. Для юнармейцев будет доступны дисциплины DOTA2, World of Tanks, League of Legends, War Thunder, World of Tanks Blitz, Hearthstone, Mobile Legends и Brawl Stars. Победителей ждут ценные призы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице