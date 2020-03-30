30.03.2020 (16:25)

Около 50 единиц вооружения и военной техники ВВО будет задействовано в военном параде на 9 мая в Улан-Удэ

В день празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) будет задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа.

На военном параде в составе механизированной колонны по главной площади республиканской столицы пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

Впервые в военном параде города Улан-Удэ примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр».

Также в состав механизированной колонны войдут ретро-автомобили времен Великой Отечественной войны. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34, который впервые пройдет по площади Советов 9 мая.

Напомним, решением командования общевойсковой армии ВВО танк был снят с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. В ходе кропотливой работы военнослужащим удалось установить двигатель другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках и маневренность.

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