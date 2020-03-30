30.03.2020 (15:55)

Снайперы танкового соединения ВВО в Бурятии совершенствуют профессиональные навыки в ночных условиях

Военнослужащие отдельного подразделения снайперов танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в рамках занятий интенсивного периода боевой подготовки в течение ближайшей недели отработают специальные задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия пройдут на полигоне Дивизионный в окрестностях Улан-Удэ.

В ходе занятий снайперы будут совершенствовать профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи будут отработаны в составе слаженных групп и пар, что является основой построения действий снайперских подразделений в войсковом тактическом звене.

На практике военнослужащие проведут разведку местности, сформируют умение оперативно ориентироваться в заданном районе в темное время суток. Также командирами по ходу занятий будут оценены навыки подчиненных по личной и коллективной маскировке с применением подручных материалов и грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода после выполнения задач.

В течение недели снайперами будет выполнено порядка 20 упражнений учебных и контрольных стрельб с применением уникальных прицелов ночного видения.

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