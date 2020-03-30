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30.03.2020 (15:37)

Военные инженеры ВВО отработали задачи обеспечения войск в ходе тактико-специального учения в Бурятии

В Бурятии на специализированном полигоне Бурдуны завершилось тактико-специальное учение с военнослужащими инженерных подразделений Восточного военного округа.

В ходе практической части ТСУ военные инженеры выполнили ряд задач, в частности, с помощью миноискателей организовали поиск и дистанционный подрыв разнотипных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны мотострелковых подразделений.

Также военнослужащие в составе саперных взводов отрабатывали установку минного поля по минному шнуру, при использовании такой методики шаг минирования составляет от 8 до 11 метров.

Кроме того, военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию танкового мостоукладчика МТУ-20, предназначенного для наведения однопролетного металлического моста.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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