Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2020 (15:10)

Специалисты российской военной базы в Таджикистане подготовят более 1000 единиц техники к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане подготовят более 1000 боевых и специальных машин к летнему периоду эксплуатации для проведения занятий по боевой подготовке.

Все образцы бронетанковой, автомобильной и авиационной техники, стоящие на вооружении российского соединения, пройдут регламентное обслуживание, в ходе которого будет проведено около 50 операций с заменой различных смазок, масел и технических жидкостей. Особое внимание будет уделяться проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники.

В парках боевых машин и аэродроме Гиссар развернуто свыше 10 пунктов технического обслуживания, сформировано 15 ремонтных бригад для оказания помощи экипажам боевых машин. Все работы на технике проводятся как в пункте постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Семь подрывов ледяного покрова выполнили военнослужащие ЦВО на реке Бия в Алтайском крае
Военные инженеры ЦВО завершили подрывы льда на малых реках Урала
Военнослужащие авиационного объединения приняли участие в интеллектуальных викторинах
Под Самарой прошло трехдневное специальное учение по локализации ЧС при вирусной угрозе

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false