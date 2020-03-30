30.03.2020 (15:10)

Специалисты российской военной базы в Таджикистане подготовят более 1000 единиц техники к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане подготовят более 1000 боевых и специальных машин к летнему периоду эксплуатации для проведения занятий по боевой подготовке.

Все образцы бронетанковой, автомобильной и авиационной техники, стоящие на вооружении российского соединения, пройдут регламентное обслуживание, в ходе которого будет проведено около 50 операций с заменой различных смазок, масел и технических жидкостей. Особое внимание будет уделяться проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники.

В парках боевых машин и аэродроме Гиссар развернуто свыше 10 пунктов технического обслуживания, сформировано 15 ремонтных бригад для оказания помощи экипажам боевых машин. Все работы на технике проводятся как в пункте постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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