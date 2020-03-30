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30.03.2020 (15:05)

Подразделения ПВО российской военной базы в Абхазии выполнят боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области

Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для проведения тактического учения с боевой стрельбой.

Специалисты ПВО военной базы выполнят боевое слаживание расчетов с выполнением задач тактической, специальной и инженерной подготовки.

Накануне выполнения боевых стрельб военнослужащие в различных условиях обстановки отработали практические навыки по разведке, сопровождению и поражению условных воздушных целей электронными пусками ракет.

По завершении полевого выхода специалисты ПВО военной базы в ходе тактического учения на полигоне Капустин Яр также выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения по воздушным целям. Ведение огня будет производиться как с оборудованных позиций, так и во время короткой остановки при движении в составе колонн.

Всего в мероприятии задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники базы, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Южный военный округ
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