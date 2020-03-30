30.03.2020 (14:50)

В соединениях и воинских частях ЮВО контрольная проверка за зимний период обучения пройдет ночью

В войсках Южного военного округа (ЮВО) стартовала контрольная проверка за зимний период обучения, в рамках которой будут приняты зачеты по огневой, тактической подготовкам и вождению боевых машин в ночное время.

При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

В полевых условиях военнослужащие также сдадут нормативы по специальным дисциплинам: инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, связи, медицинской подготовке и профессиональным предметам обучения родов войск.

Контрольная проверка пройдет в два этапа: с 30 марта по 12 апреля и с 13 по 26 апреля более чем на 30 полигонах и учебных центрах ЮВО, дислоцированных в республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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