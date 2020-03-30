30.03.2020 (14:41)
В Дагестане началось тактическое учение с артиллерийскими подразделениями полка морской пехоты Каспийской флотилии
В Дагестане началось тактическое учение с артиллерийскими подразделениями полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа с боевой стрельбой.
На первом этапе мероприятия подразделения, на вооружении которых находятся буксируемые 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня «Град», минометы и противотанковые ракетные комплексы, совершили марш на полигон Аданак для выполнения учебных задач, а также мероприятий подготовки к боевым стрельбам.
Для проверки боеготовности подразделений и создания обстановки, приближенной к боевой, подготовлены более 30 мишеней, а также будут применяться средства имитации общевойскового боя.
В ходе активной фазы учения артиллеристам предстоит подавить и уничтожить огневые средства и живую силу условного противника на расстоянии до 10 км, совершить маневр для выхода из зоны поражения артиллерии на запасные огневые позиции, взаимодействовать с подразделениями других видов войск.
Особое внимание будет уделено слаженным действиям личного состава при занятии огневых позиций, командно-наблюдательных пунктов, их инженерному оборудованию и маскировки, подготовке к открытию огня, ведению разведки целей, а также решению огневых задач по стрельбе и управлению огнём.
На завершающем этапе учения пройдут боевые стрельбы, где проверят боевую выучку и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.
В мероприятии боевой подготовки задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.