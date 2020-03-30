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30.03.2020 (14:33)

Танкисты и мотострелки армейского корпуса БФ приступили к совместному учению на полигоне

В Калининградской области началось учение с участием мотострелковых и танковых подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

Плановое двухстороннее учение проводится с привлечением мотострелковых и танковых подразделений армейского корпуса флота. В мероприятии боевой подготовки, которое проходит под руководством командующего армейским корпусом, задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.

В ходе учения будет отработан порядок действий при объявлении тревоги, подготовлены вооружение и военная техника к совершению марша и боевому применению, загружен запас материальных средств.

Затем подразделения совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на полигон, где выполнят нормативы по предметам боевой и специальной подготовки.

Во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

Учение продлится до конца текущей недели.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Танковые войска , Учения , Балтийский флот
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