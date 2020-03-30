30.03.2020 (13:23)

Семь подрывов ледяного покрова выполнили военнослужащие ЦВО на реке Бия в Алтайском крае

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа выполнили семь подрывов ледяного покрова для устранения ледяных заторов на паводкоопасных участках реки Бия в Алтайском крае.

Работы проводились в районе поселков Мальцева Курья для защиты от подтопления населенных пунктов, количество которых в зоне риска достигает пятнадцати. Подрывная команда, назначенная от мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, совершила 300-километровый марш к месту противопаводковых работ. Инженеры выполнили семь подрывов на участке общей площадью 36 тыс. кв. м, израсходовав более 1 т тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладывались в пробуренные лунки под лед, толщина которого достигала 1 м.

В воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа в иТолмачево подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

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