30.03.2020 (13:12)

В артиллерийское соединение Балтийского флота поступили новые РСЗО «Смерч»

На вооружение артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, потупили новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Новая техника поступила в рамках планового перевооружения войск на современные образцы вооружения и военной техники.

Личный состав соединения в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса приступил к освоению РСЗО «Смерч» на полигоне.

Справочно:

РСЗО «Смерч» предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника.

Уникальная дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня «Смерч» позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

Подготовка «Смерча» к боевому применению занимает не более 5 минут, полный залп производится в течение 40 секунд. После стрельбы батарея готова к смене позиции уже через одну минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой маневр.

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