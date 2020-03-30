30.03.2020 (13:05)

Военные инженеры ЦВО завершили подрывы льда на малых реках Урала

Военнослужащие подрывных групп гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) завершили подрывы ледяного полотна в Бреденском и Варненском районах Челябинской области, наиболее подверженных затоплению во время весеннего половодья.

Работы по разрушению ледового покрытия в Челябинской области завершились подрывами на русле реки Нижний Тогузак в Варненском районе. Перед взрывами военнослужащие провели инженерную разведку местности, подготовку зарядов и лунок для их размещения, а также электровзрывной сети.

Всего военные инженеры ЦВО при проведении работ по разрушению льда использовали более 500 килограммов взрывчатых веществ.

Решение об оказании помощи было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

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