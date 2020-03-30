30.03.2020 (12:10)

Артиллеристы ЮВО учились уничтожать противника в горах из минометов большой мощности и реактивных систем залпового огня

Артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Северной Осетии, и артиллерийского соединения, дислоцированного в Ингушетии, 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) учились уничтожать противника на горном полигоне Тарское.

Военнослужащие выполнили масштабные боевые стрельбы из самоходных пушек «Пион» и минометов большой мощности «Тюльпан» осколочно-фугасными снарядами по заглубленным командным пунктам, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Во время заградительного огня из РСЗО «Торнадо-Г» наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных.

Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов. Расчеты беспилотников также оценили эффективность стрельбы.

К учениям было привлечено около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе реактивные систем залпового огня РСЗО «Торнадо-Г», 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион».

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