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30.03.2020 (11:24)

Подразделения разведки вернулись в пункт дислокации после проведения учения на полигонах Крымского полуострова

Подразделения разведывательного соединения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили тактико-специальное учение (ТСУ) на полигоне боевой подготовки в Республике Крым и вернулись в пункт постоянной дислокации.

На начальном этапе военнослужащие прибыли в назначенный район, провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионных групп условного противника и районов их размещения. Далее разведчики отработали организацию мероприятий по поиску опорных баз условного противника и их уничтожению.

В ходе ТСУ военнослужащие выполнили задачи в составе разведывательных дозоров с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», также были отработаны способы вывода из строя коммуникаций условного противника.

В ходе учения наибольшее внимание было уделено отработке элементов управления подразделениями, различными способами управления, в том числе с использованием радиостанций Р-187П1 «Азарт» и командно-штабных машин подразделения связи.

В ТСУ было задействовано более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Учения , Черноморский флот
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