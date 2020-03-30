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30.03.2020 (11:17)

Связисты в Крыму осваивают новые мобильные пункты управления АПЕ-5

Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к освоению новейших модульных полевых подвижных пунктов управления АПЕ-5.

Комплексы АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КамАЗ и включают автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции.

Также АПЕ-5 оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС и устройством обработки картографической информации. Автономная работа обеспечивается входящими в состав комплексов электрогенераторами.

Оснащение мобильными комплексами позволяет в два раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

В настоящее время военнослужащие подразделений связи приступили к освоению новейшей аппаратуры. Личный состав учиться развертывать полевые подвижные пункты управления, проводит комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

Особое внимание в ходе обучающих занятий будет уделено практическим действиям по настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Войска связи , Черноморский флот
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