Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2020 (10:00)

В Подмосковье из Санкт-Петербурга прибыл эшелон с тридцатью танками Т-34 танковой армии ЗВО

В подмосковное Алабино прибыл железнодорожный эшелон из Санкт-Петербурга, доставивший тридцать танков Т-34 гвардейской танковой армии Западного военного округа после капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе.

В настоящее время экипажи гвардейской танковой армии приступили к приёмке исторической техники у представителей бронетанкового ремонтного завода. Также заводчане окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации, ремонта и вождения Т-34.

В ближайшее время экипажи гвардейской танковой армии приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади Москвы 9 мая, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив до исправных их состояние, заменены на новые ряд резиновых деталей.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису
Более 1,5 тыс. военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии прошли комплексную проверку
Соединение связи общевойсковой армии ЗВО приняло на вооружение новейшие машины
В танковом объединении ЗВО завершилась командно-штабная тренировка на территории 5 субъектов РФ

Метки:
Военные парады , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false