30.03.2020 (10:00)

В Подмосковье из Санкт-Петербурга прибыл эшелон с тридцатью танками Т-34 танковой армии ЗВО

В подмосковное Алабино прибыл железнодорожный эшелон из Санкт-Петербурга, доставивший тридцать танков Т-34 гвардейской танковой армии Западного военного округа после капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе.

В настоящее время экипажи гвардейской танковой армии приступили к приёмке исторической техники у представителей бронетанкового ремонтного завода. Также заводчане окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации, ремонта и вождения Т-34.

В ближайшее время экипажи гвардейской танковой армии приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади Москвы 9 мая, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив до исправных их состояние, заменены на новые ряд резиновых деталей.

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