30.03.2020 (09:21)

Полноприводные «Патриот Пикап», оснащенные пулеметом «Корд», впервые покажут на параде в ЮВО

Полноприводные автомобили УАЗ «Патриот Пикап», оснащённые 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом «Корд», впервые покажет Южный военный округ (ЮВО) на Параде Победы в Ростове-на-Дону.

Более 70 единиц современной автомобильной техники проедут 9 мая в составе механизированных колонн военных парадов на территории ЮВО, среди которых бронеавтомобили подразделений специального назначения «Тайфун», «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ», «Рысь», а также ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе автомобиля «Урал».

Военные Парады пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего в 10 военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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