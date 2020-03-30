30.03.2020 (09:17)

Медики ЮВО на Ставрополье эвакуировали «раненых» в учебном бою

В Ставропольском крае с медицинским подразделением мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по эвакуации условно раненых военнослужащих из танков, получивших повреждения в бою.

Согласно замыслу во время наступления танкового батальона несколько танков Т-72Б3 были подбиты, экипаж был ранен и не мог самостоятельно покинуть поврежденную технику. Медикам необходимо было произвести эвакуацию раненых в условиях боя.

Выполнение задачи осложнялось тем, что танкистов необходимо было извлечь через узкие люки, не позволяющие подобраться к раненым и оказать первую помощь на месте.

В районе выполнения специальных задач также действовала диверсионная группа условного противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелкового соединения.

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