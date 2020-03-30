30.03.2020 (09:14)

В Армении военнослужащие ЮВО приступили тренировкам в составе парадного расчета

В рамках подготовки к параду и торжественным шествиям, посвященным 75-летию Победы Советских войск в Великой Отечественной войне, военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершили тренировки в составе рот и батальонов.

В настоящее время наиболее подготовленные военнослужащие из Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов сформированы в парадные расчеты.

Кроме того, началась подготовка экипажей боевых машин и военной техники механизированной колонны.

До 7 мая включительно будут проходить совместные репетиции парадных расчетов российской военной базы ЮВО, минобороны Армении и Пограничного управления ФСБ РФ в Армении на строевом плацу военного городка «Сиверский» в Гюмрийском военном гарнизоне.

Военнослужащие авиационной российской военной базы Эребуни ЮВО совместно с военнослужащими ВС МО Армении и ПУ ФСБ РФ тренируются на военном аэродроме и примут участие в торжественных мероприятиях и Параде Победы, которые пройдут в столице Армении – городе Ереван в парке Победы.

К тренировкам привлекается около 500 военнослужащих российской военной базы ЮВО. Парад и торжественные шествия пройдут в Армении в городах Гюмри и Ереван.

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