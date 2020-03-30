30.03.2020 (09:10)

Артиллеристы ЮВО на Кубани завершили лагерный сбор, израсходовав свыше 5 тысяч боеприпасов

На полигоне Молькино в Краснодарском крае завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), в котором были задействованы реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», гаубицы «Мста-Б» и минометы «Поднос».

В полевых условиях с артиллерийскими батареями проведено свыше 70 тактических и тактико-специальных учений, в том числе 30 – с боевой стрельбой, и более 20 тактических учений и тренировок по управлению огнем дивизионов. Расчеты выполнили более 1 тыс. огневых задач с боевой стрельбой, половина из них в ночное время.

В ходе лагерного сбора было израсходовано свыше 5 тыс. различных артиллерийских боеприпасов. Это позволило качественно отработать вопросы управления огнем и повысить точность поражения целей.

Мероприятия боевой подготовки носили плановый характер и были направлены на повышение боевой слаженности подразделений

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