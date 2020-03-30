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30.03.2020 (06:44)

В Восточном военном округе завершено формирование противопаводковых групп

В преддверии весеннего половодья, в Восточном военном округе (ВВО) сформирована группировка сил и средств по предупреждению последствий паводка. В состав групп вошли 24 летательных аппарата, 26 команд сапёров-подрывников, 25 единиц переправочно-десантной техники, 13 миномётных расчётов.

В готовности приступить к выполнению поставленных задач в любое время находится 76 групп медицинского обеспечения и 23 подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.

Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

Общая численность группировки составляет более 1200 военнослужащих, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц специальной инженерной техники.

С артиллеристами округа уже проведены тренировки на полигонах по поражению целей на минимальных дальностях имитирующих ледяные заторы.

В связи с ожидаемым весенним половодьем есть вероятность заторов льда на реках Дальнего Востока и подтоплении низменных участков ряда населённых пунктов в республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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