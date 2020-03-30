30.03.2020 (06:10)

Более 20 летательных аппаратов привлечено к серии тактических учений Тихоокеанского флота в дальней морской зоне

В соответствии с планом боевой подготовки более 20 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота привлечено к решению задач в рамках серии тактических учений ТОФ в дальней морской зоне.

В частности самолёты противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, действуя с аэродромов в Приморском крае и на Камчатке, совершенствуют тактические приемы самостоятельного и группового поиска, классификации подводных лодок, а также слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Помимо того, противолодочные самолёты обеспечивают тактический фон учений по организации противовоздушной обороны тактических групп кораблей и действуют по единому замыслу с корабельными противолодочными ударными группами.

Схожие задачи по поиску подлодок осуществляют противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ, которые на период учений перемещены для базирования на авианесущие корабли. Эти же вертолёты осуществляют ледовую разведку в районах действия сил.

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