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30.03.2020 (06:02)

Группа ледоколов осуществила проводку отрядов кораблей ТОФ через ледовые поля в районе пролива Лаперуза

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают решение практических задач в рамках серии плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Одним из эпизодов учения стала проводка отрядов кораблей ТОФ через ледовые поля в районе пролива Лаперуза.

Навигационная и ледовая безопасность боевых кораблей и судов на переходе обеспечивалась ледоколами Тихоокеанского флота «Садко» и «Иван Сусанин», а также ледоколом «Капитан Хлебников».

Ледокольная проводка двух отрядов кораблей и судов, куда входили флагман флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», два больших противолодочных корабля, корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» и несколько судов вспомогательного флота, осуществлялась более суток.

Во время прохода наиболее сложных для плавания районов активно работала корабельная авиагруппа с больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Летчики палубных вертолётов Ка-27 совершили несколько вылетов на проведение ледовой разведки по маршруту следования отрядов кораблей.

Учения группировки сил в дальней морской зоне продолжаются. Всего к отработке задач в море привлекаются до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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