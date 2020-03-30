30.03.2020 (05:44)

В Костроме завершился отборочный этап Воздушно-десантных войск конкурса “Воин мира”

На минувшей неделе, в Костроме, на базе гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, завершился этап Воздушно-десантных войск конкурса “Воин мира”, являющийся отборочным этапом конкурса к Всеармейскому этапу, проводимому в рамках Армейских международных игр “АрМИ - 2020”.

В течение недели более 60 военнослужащих, 10 из которых военнослужащие-женщины, представляющие свои соединения и воинские части, соревновались в быстроте, силе, ловкости, выносливости, точности стрельбы, эрудиции, знании военной истории, международного права и литературно-творческих способностях.

«Воин мира» считается самым разносторонним конкурсом Армейских международных игр, так как наравне с профессиональной военной подготовкой, в нем оцениваются знания военной истории и творческие способности участников. Финалисты этапа показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Кроме того, участники продемонстрировали знания военной истории, а также раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации, театрального искусства.

В командном зачете победителем стали представители гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки, на втором месте хозяева конкурса - представители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, третьими стали десантники, представляющие гвардейское соединение управления (Воздушно-десантных войск) из н.п. Медвежьи Озёра Московской области.

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