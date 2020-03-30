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30.03.2020 (05:28)

В Псковском гвардейском соединении ВДВ завершился второй отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2020»

На минувшей неделе в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся второй отборочный этап конкурса «Лучший экипаж связи ВДВ-2020», который проводился на полигоне “Завеличье” под Псковом.

Ежедневно в рамках конкурса военнослужащие соединения выполняли нормативы по развертыванию и свертыванию станций (аппаратных), на время, согласно установленных нормативов. Выполнили практические нормативы по развертыванию средств связи и установлению устойчивой связи между узлами и аппаратными.

В конкурсе приняли участие специалисты командно-штабных машин на автомобильной и бронетанковой базе, специалисты станций спутниковой связи, радиорелейных станций и комплексных аппаратных связи.

По итогам конкурса выбраны 5 лучших экипажей, из которых сформирована команда, которая представит прославленное соединение на 3-м этапе конкурса, который пройдет Воздушно-десантных войсках в более поздние сроки, а победитель представит ВДВ на Всеармейском этапе конкурса “Уверенный прием-2020”

Всего в отборочном этапе конкурса приняло участие более 125 военнослужащих в составе 38 экипажей и около 12 единиц специальной техники связи.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Уверенный прием , Воздушно-десантные войска
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