30.03.2020 (05:28)
В Псковском гвардейском соединении ВДВ завершился второй отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2020»
На минувшей неделе в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся второй отборочный этап конкурса «Лучший экипаж связи ВДВ-2020», который проводился на полигоне “Завеличье” под Псковом.
Ежедневно в рамках конкурса военнослужащие соединения выполняли нормативы по развертыванию и свертыванию станций (аппаратных), на время, согласно установленных нормативов. Выполнили практические нормативы по развертыванию средств связи и установлению устойчивой связи между узлами и аппаратными.
В конкурсе приняли участие специалисты командно-штабных машин на автомобильной и бронетанковой базе, специалисты станций спутниковой связи, радиорелейных станций и комплексных аппаратных связи.
По итогам конкурса выбраны 5 лучших экипажей, из которых сформирована команда, которая представит прославленное соединение на 3-м этапе конкурса, который пройдет Воздушно-десантных войсках в более поздние сроки, а победитель представит ВДВ на Всеармейском этапе конкурса “Уверенный прием-2020”
Всего в отборочном этапе конкурса приняло участие более 125 военнослужащих в составе 38 экипажей и около 12 единиц специальной техники связи.