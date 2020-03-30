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30.03.2020 (05:00)

Российские военные специалисты продолжают протиэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия.

29 марта 2020 года бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дизенцифионную обработку трёх пансионатах для пожилых людей «Святого Джузеппе» в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» города Леффе. Всего было продезинфицировано более 12 тыс. тысяч квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочный станций. Сегодня российскими специалистами была проведена рекогносцировка ещё трех лечебных учреждений.

Всего российскими военными проведена обработка 8 лечебных учреждений и продезинфицировано более 21 тыс. квадратных метров внутренних посещений.

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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты
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