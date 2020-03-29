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29.03.2020 (22:55)

В ближайшие годы будут существенно повышены возможности СККП

Планируемое развитие направлено на совершенствование и повышение информационных возможностей, обработки информации и её использования потребителями.

В рамках совершенствования и развития системы контроля космического пространства планируется проведение модернизации существующих и создание новых специализированных оптико-электронных и лазерно-оптических средств контроля космического пространства наземного базирования, которые должны существенно повысить количественный состав проницающих способностей и точностей координатных измерений группировки. Значительное внимание будет уделяться развитию существующих и созданию новых радиолокационных станций с существенным повышением качества измерений по космическим объектам.

В планах и поэтапное создание российских оптико-электронных средств контроля космического пространства космического базирования.

Предусматривается также создание новых специализированных радиотехнических средств контроля космического пространства, которые будут использовать для всепогодных и круглосуточных наблюдений удалённых космических аппаратов энергию радиоизлучений бортовой аппаратуры самих космических аппаратов.

По мере развития наблюдательных средств поэтапно будут совершенствоваться и развиваться с использованием новейших достижений информационных технологий программно-аппаратные средства, а также средства передачи данных, связывающие Центр контроля космического пространства с источниками и потребителями информации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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