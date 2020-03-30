30.03.2020 (00:00)

Отряд Международного противоминного центра завершил гуманитарное разминирование территории Лаоса

Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации завершили совместное выполнение задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин» (провинция Сиенгхуанг).

В ходе выполнения работ с октября 2019 г. по март 2020 г. российскими специалистами на лаосской территории свыше 10 Га было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов.

Очищенная территория передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаосской Народно-Демократической Республики.

В торжественных мероприятиях, посвященных этому событию принял участие заместитель министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-лейтенант Онси Сенсук, он поблагодарил российских саперов и вручил им ведомственные медали «Дружба».

Завершилось мероприятие проведением символического подрыва, обнаруженных российскими саперами взрывоопасных предметов.

В пункте размещения российских саперов на территории Лаоса был развернут филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого 20 лаосских военнослужащих прошли теоретическую подготовку на российских средствах поиска и защиты сапера, а также освоили их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.

Кроме того, состоялась передача новейших российских средств поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный, подрывная машинка, маскировочный комплект табельный) специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса.

Это уже вторая командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-демократическую Республику. Российская сторона намерена продолжить оказание содействия лаосским друзьям по разминированию территории страны от неразорвавшихся боеприпасов.

В октябре прошлого года в целях выполнения решения Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории страны направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ

в количестве 34 человек.

Справочно. Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице