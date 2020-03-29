29.03.2020 (17:58)

Офицеры и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища проводят более 2500 профориентационных мероприятий в течение года

В Новосибирском высшем военном командном училище продолжается подготовка к приемной компании. Офицеры и курсанты вуза, в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать» выезжают в регионы, посещают довузовские образовательные организации Минобороны, военные комиссариаты регионов, где проводят агитационную и разъяснительную работу с будущими абитуриентами.

Особенно активно эта работа проводится в период каникулярных отпусков. Всего за календарный год личный состав училища проводит более 2500 таких мероприятий. Актуальные информационные, фото и видеоматериалы для поступающих ежегодно размещаются на различных медиа ресурсах. Такой подход позволяет добиться конкурса более шести человек на место.

Кроме этого не остается без внимания подготовка и отбор будущих командиров для подразделений первокурсников. Командирами взводов и рот первого курса назначаются офицеры с войсковым опытом и опытом участия в боевых действиях.

Качество отбора с каждым годом непременно повышается. По итогам набора проводится тщательный разбор того, как отработала приёмная комиссия.

Все эти мероприятия при наборе закладывают успех в качество подготовленных и востребованных специалистов на выпуске.

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