Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.03.2020 (17:58)

Офицеры и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища проводят более 2500 профориентационных мероприятий в течение года

В Новосибирском высшем военном командном училище продолжается  подготовка к приемной компании. Офицеры и курсанты вуза, в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать» выезжают в регионы, посещают довузовские образовательные организации Минобороны, военные комиссариаты регионов, где проводят агитационную и разъяснительную работу с будущими абитуриентами.

Особенно активно эта работа проводится в период каникулярных отпусков. Всего за календарный год личный состав училища проводит более 2500 таких мероприятий. Актуальные информационные, фото и видеоматериалы для поступающих ежегодно размещаются на различных медиа ресурсах. Такой подход позволяет добиться конкурса более шести человек на место.

Кроме этого не остается без внимания подготовка и отбор будущих командиров для подразделений первокурсников. Командирами взводов и рот первого курса назначаются офицеры с войсковым опытом и опытом участия в боевых действиях.

Качество отбора с каждым годом непременно повышается. По итогам набора проводится тщательный разбор того, как отработала приёмная комиссия.

Все эти мероприятия при наборе закладывают успех в качество подготовленных и востребованных специалистов на выпуске.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЦВО из Алтая в рамках проверки готовности к борьбе с инфекционным заболеваниям совершили марш в Кемеровскую область
Подготовка курсантов Михайловской военной артиллерийской академии проходит на современных средствах обучения
Специалисты РЭБ на Урале в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условной изоляции с помощью комплекса «Поле-21»
Лагерные сборы с российскими разведчиками завершились в Таджикистане

Метки:
Сухопутные войска , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false