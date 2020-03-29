29.03.2020 (17:38)

Тренажёр «Тайфун-М» позволяет ракетчикам моделировать различную обстановку

В ходе тренировок по обучению подразделений охраны и обороны ракетных соединений РВСН используют учебно-тонировочные средства последнего поколения.

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

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