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29.03.2020 (17:38)

Тренажёр «Тайфун-М» позволяет ракетчикам моделировать различную обстановку

В ходе тренировок по обучению подразделений охраны и обороны ракетных соединений РВСН используют учебно-тонировочные средства последнего поколения. 

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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