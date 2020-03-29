29.03.2020 (17:29)

Военнослужащие авиационного объединения приняли участие в интеллектуальных викторинах

Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа приняли участие в интеллектуальных викторинах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военно-историческая викторина состояла из трех блоков вопросов: общие исторические, события Великой Отечественной войны и герои авиации. По условиям интеллектуальной игры участники соревновались в составе команд из 10 человек. После вопроса команды в течение минуты обсуждали правильный ответ, затем капитан назначал участника, версия которого, по его мнению, наиболее верна. По завершении каждого этапа, команда набравшая наименьшее количество баллов выбывала. Особый интерес участники проявили к вопросам о героях авиации, по их словам, это не только позволило проверить свои знания, но и познакомиться с подвигами выдающихся летчиков-асов.

За годы Великой Отечественной войны советские летчики совершили около 3125 тысяч боевых самолётовылетов и нанесли противнику невосполнимый урон в живой силе и боевой технике. Из 77 тысяч самолётов, потерянных противником на советско-германском фронте, советской авиацией было уничтожено 57 тысяч, из них 44 тысячи – в воздушных боях и 13 тысяч – на аэродромах.

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