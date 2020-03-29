29.03.2020 (17:19)

15 армия ВКС ОсН сформировала сборную команду для участия в третьем этапе конкурса «Безопасная среда -2020» в рамках ВКС.

В подмосковной Коломне завершился второй этап конкурса «Безопасная среда-2020» на лучший расчет РХБ разведки и специальной обработки, полевой выучке командиров взводов РХБ защиты 15 армии ВКС ОсН, в котором приняли участие команды Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова, Главного центра разведки космической обстановки и Главного центра предупреждения о ракетном нападении, входящие в состав 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

В ходе состязаний отборочного этапа конкурса «Безопасная среда - 2020» солдаты, сержанты и офицеры подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей объединения ВКС особого назначения продемонстрировали свои навыки в сдаче физической подготовке, индивидуальной гонке для расчетов РХБ разведки и специальной обработке, сдаче нормативов по РХБ защите и преодолении огневой штурмовой полосы.

По итогам соревнований лучшим расчетом РХБ разведки была признана команда Отдельного радиотехнического узла из г. Печора и лучшим расчетом специальной обработки был признан Главный центр предупреждения о ракетном нападении г. Солнечногорск.

Сформированная из победителей соревнований команда представит 15 армию ВКС ОсН на третьем этапе конкурса «Безопасная среда – 2020» в рамках Воздушно-космических сил. Командиром взводов РХБ защиты, представляющим 15 армию ВКС ОсН был назначен лейтенант Ярослав Колесников.

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