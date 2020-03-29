29.03.2020 (17:30)

Военные моряки войсковых частей Архангельской области, структурно подчиненные Главному командованию ВМФ России, примут участие в ряде проектов предприятия «СЕВМАШ», посвященных 75-летию Великой Победы.

Военные моряки войсковых частей Архангельской области, структурно подчиненные Главному командованию ВМФ примут участие в ряде проектов предприятия «СЕВМАШ», посвященных 75-летию Великой Победы. В преддверии этой значимой даты будет отдана дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и в, частности, ветеранам, жизнь которых была связана с крупнейшим предприятием отрасли подводного кораблестроения – «СЕВМАШ»

Свыше 450 ветеранов Великой Отечественной войны, бывшие работники Севмаша, будут награждены юбилейными медалями в преддверии Дня Победы в соответствии с Указом Президента России.

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» получат 46 участников боев, 354 труженика тыла военных лет, 29 жителей блокадного Ленинграда, 12 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 13 солдатских вдов.

Кроме того, в рамках празднования Дня Победы «Севмаш» готовит ряд мероприятий. В канун праздника будет запущен видеопроект «Наш бессмертный полк», где ветераны предприятия, их дети и внуки рассказывают о работе на заводе №402 (сейчас «Севмаш») в годы войны. Идет подготовка к поэтическому конкурсу «Рифмы победы», стартовал информационный проект для школьников города «Письмо в прошлое».

Объединенная судостроительная корпорация объявила о проведении конкурса сочинений для детей и внуков работников общества Группы ОСК на тему «Мой прадед освобождал Европу от фашизма». В проектах примут участие и дети военных моряков.

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