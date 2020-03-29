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29.03.2020 (16:48)

На Северном флоте завершились лагерные сборы артиллеристов армейского корпуса

На военных полигонах соединений армейского корпуса и морской пехоты Северного флота завершились лагерные сборы артиллеристов.

Сборы проходили в течение месяца под руководством начальников артиллерии соединений.

В ходе сборов военнослужащие мотострелковых соединений и бригады морской пехоты Северного флота совершенствовали полевую выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, отработали тактику ведения боевых действий. Также были проведены практические занятия и тренировки по управлению огнем ствольной и реактивной артиллерией и контрольные занятия и учения подразделений с боевой стрельбой.

Всего в сборах были задействованы свыше тысячи военнослужащих и более 220 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация», минометов и комплексов противотанковых управляемых ракет.

В настоящее время все подразделения, участвовавшие в сборах, возвращены в пункты постоянной дислокации.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Артиллерия
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