29.03.2020 (17:00)

Нахимовцы Санкт-Петербурга и морские кадеты Кронштадта посмотрели выступление ансамбля Александрова по видеосвязи.

Нахимовцы Санкт-Петербурга и морские кадеты Кронштадта принимают участие в цикле встреч воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ с известными артистами, организованным Министерством обороны по телемосту, который соединил несколько регионов.

В частности, на прошлой неделе будущие военные моряки по видеосвязи посмотрели выступление Академического ансамбля песни и пляски российской Армии имени Александрова. Прославленный коллектив исполнил песни из своей «золотой коллекции». После онлайн концерта воспитанникам предоставлена возможность задать артистам вопросы.

Также, у нахимовцев и морских кадет есть возможность совершать виртуальные экскурсии по фондам Центрального военно-морского музея и других музеев г. Санкт-Петербурга и Кронштадта.

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