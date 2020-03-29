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29.03.2020 (14:17)

Военнослужащие ЦВО на учении провели дезинфекцию вооружения и военной техники под Самарой

Военнослужащие Центрального военного округа на Рощинском полигоне в Самарской области выполнили дезинфекцию вооружения и военной техники в рамках учения по локализации чрезвычайных ситуаций.

Дезинфекция бронемашин БТР-82АМ, УАЗов «Пикап», реактивных систем залпового огня «Град», автомобилей повышенной проходимости КамАЗ и Урал осуществлялась расчетами подразделений радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РХБ защиты
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