29.03.2020 (14:17)

Военнослужащие ЦВО на учении провели дезинфекцию вооружения и военной техники под Самарой

Военнослужащие Центрального военного округа на Рощинском полигоне в Самарской области выполнили дезинфекцию вооружения и военной техники в рамках учения по локализации чрезвычайных ситуаций.

Дезинфекция бронемашин БТР-82АМ, УАЗов «Пикап», реактивных систем залпового огня «Град», автомобилей повышенной проходимости КамАЗ и Урал осуществлялась расчетами подразделений радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице