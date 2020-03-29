29.03.2020 (14:53)

Под Самарой прошло трехдневное специальное учение по локализации ЧС при вирусной угрозе

В Рощинском гарнизоне в Самарской области прошло трехдневное специальное учение по повышению уровня готовности войск (сил) к выполнению задач при локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

В отработке учебных задач приняли участие военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск из состава соединений и частей 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции – всего более 600 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной военной техники.

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