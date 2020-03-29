29.03.2020 (14:27)

Академия Генштаба напутствовала выпускников курсов высшего комсостава российской армии

Торжественная церемония выпуска слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации состоялась в Военной академии Генерального штаба. Курс обучения успешно завершили представители центральных органов военного управления, а также руководящего состава военных округов.

«Ваше обучение проходило по новым программам, было насыщено практическими занятиями и в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, и на других пунктах управления. Вы изучили наиболее актуальные подходы к анализу и оценке обстановки, познакомились с новыми экспертно-аналитическими разработками нашего института управления национальной обороной», - сказал в ходе церемонии руководитель вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

От имени выпускников командование и научно-педагогический состав академии поблагодарил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. «Весь объем полученных знаний мы понесем в войска и будем внедрять на практике», - заверил он, назвав академию Генштаба главным локомотивом военной науки в Вооруженных силах Российской Федерации.

Курсы повышения квалификации для высшего командного состава Российской армии в академии Генерального штаба были воссозданы после длительного перерыва в 2019/2020 учебном году. В основу интенсивной двухмесячной программы вошли инновационные формы обучения: «круглые столы» и «гибридные» лекции, в ходе которых слушатели дополняют учебные вопросы на основе собственного управленческого и боевого опыта.

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