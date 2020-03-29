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29.03.2020 (13:46)

Военнослужащие ЦВО окажут помощь в восстановлении мемориала Славы в Алтайском крае

Военнослужащие общевойскового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне восстановят главную святыню города Алейска Мемориал Славы.

Работы по восстановлению мемориала будут проводиться совместно с представителями местной администрации. Военнослужащим предстоит обновить надписи, плиточное покрытие, произвести необходимую покраску.

В проведении работ будет задействовано около 30 военнослужащих общевойскового соединения и необходимая для этого техника. 

Мемориал Славы в городе Алейск был установлен в 1977 году в честь защитников, отдавших свои жизни защищая Родину в годы войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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