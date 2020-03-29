29.03.2020 (13:46)
Военнослужащие ЦВО окажут помощь в восстановлении мемориала Славы в Алтайском крае
Военнослужащие общевойскового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне восстановят главную святыню города Алейска Мемориал Славы.
Работы по восстановлению мемориала будут проводиться совместно с представителями местной администрации. Военнослужащим предстоит обновить надписи, плиточное покрытие, произвести необходимую покраску.
В проведении работ будет задействовано около 30 военнослужащих общевойскового соединения и необходимая для этого техника.
Мемориал Славы в городе Алейск был установлен в 1977 году в честь защитников, отдавших свои жизни защищая Родину в годы войны.
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