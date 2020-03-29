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29.03.2020 (13:29)

Победители ежегодной премии «Армеец года»

Традиционно Центральный спортивный клуб Армии, в преддверии своего Дня рождения, вручает награды «Армеец года» лучшим тренерам и спортсменам армейского Клуба. Ежегодная премия «Армеец года» проводится уже в третий раз.

В этом году путем открытого онлайн-голосования определятся победители в 10 номинациях ( http://cska.ru/news/17379 ). Также будут названы имена лауреатов премии в номинациях «Спортивный подвиг» и «Хранитель традиций», «За преданность Клубу». Голосование продлится до 27 апреля.

Победители ежегодной премии «Армеец года» будут объявлены 29 апреля, в рамках празднования 97-летия со дня образования Центрального спортивного клуба Армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Спорт
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