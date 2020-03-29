29.03.2020 (13:24)

В РВСН продолжается модернизация систем охраны объектов

Подготовка подразделений к решению задач по охране объектов с использованием автоматизированных систем охраны (АСО) в РВСН уделяется большое внимание. С целью совершенствования организации охраны объектов РВСН, постоянно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных образцов систем охраны.

Соединения стационарных пусковых установок, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», оснащаются новейшими АСО, включающими в свой состав набор современных средств, повышающих надёжность и готовность их к применению по назначению в любых условиях обстановки.

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