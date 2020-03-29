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29.03.2020 (13:16)

Артиллеристы ЮВО завершили тактическое учение в Абхазии

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, завершилось ротное тактическое учение (РТУ) с выполнением боевых стрельб.

На завершающем этапе учения минометные подразделения выполнили более 100 выстрелов из 120-мм минометов 2Б-11.

При выполнении огневых задач цели условного противника были уничтожены массированным огневым ударом из укрытий, находящихся вне зоны прямой видимости.

Стрельбы ротных тактических групп соединения проводились в ночное время в условиях горно-лесистой местности, в т.ч. из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов «Пламя», орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, БТР-80, 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц артиллерийских орудий и военной техники.

За время проведения РТУ было поражено около 900 различных мишеней и целей, израсходовано более 20 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 400 артиллерийских снарядов.

После завершения тактического учения подразделения военной базы ЮВО на боевой технике совершили марш протяженностью около 100 км от полигона Цабал к месту постоянной дислокации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Артиллерия
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