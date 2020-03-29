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29.03.2020 (13:05)

Моряки Каспийской флотилии начали подготовку кораблей для участия в праздничных мероприятиях на день Победы

В пунктах базирования Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа в Махачкале и Астрахани моряки приступили к подготовке кораблей к торжественным мероприятиям, посвящённым празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Экипажи проводят комплекс работ, направленных на поддержание и контроль исправного технического состояния катеров и кораблей флотилии, зачистку и покраску элементов корпуса.

К подготовке привлечены экипажи около 20 надводных кораблей КФл.

Жители и гости Астрахани и Махачкалы в праздничные дни смогут посетить корабли КФл, ознакомиться с выставленными на них образцами вооружения, военной и специальной техники, палубным оружием, стоящим на вооружении, а также с условиями службы и быта экипажей. Кроме того, гостям будет продемонстрировано новейшее водолазное оборудование, которое применяется в поисковых и аварийно-спасательных работах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия
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