29.03.2020 (12:59)

В российской военной базе ЮВО в Армении проведена противодиверсионная тренировка

В военном городке «Большая крепость» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, под руководством командира соединения проведена тренировка подразделений оперативного реагирования.

При попытке захвата одного из военных объектов дежурными силами воинской части выполнено блокирование и ликвидация диверсионной разведывательной группы условного противника.

В тренировке принимали участие более 500 военнослужащих ЮВО из числа сотрудников военной полиции и дежурного подразделения соединения, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники.

Подобные мероприятия носят плановый характер, что позволяет повышать уровень практической подготовки дежурного подразделения военной базы ЮВО.

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