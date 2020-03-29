29.03.2020 (12:59)
В российской военной базе ЮВО в Армении проведена противодиверсионная тренировка
В военном городке «Большая крепость» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, под руководством командира соединения проведена тренировка подразделений оперативного реагирования.
При попытке захвата одного из военных объектов дежурными силами воинской части выполнено блокирование и ликвидация диверсионной разведывательной группы условного противника.
В тренировке принимали участие более 500 военнослужащих ЮВО из числа сотрудников военной полиции и дежурного подразделения соединения, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники.
Подобные мероприятия носят плановый характер, что позволяет повышать уровень практической подготовки дежурного подразделения военной базы ЮВО.
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